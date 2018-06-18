Сборная Англии вырвала победу над Тунисом

Сборная Англии вырвала победу у национальной команды Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.
Встреча завершилась со счётом 2:1.
В первом тайме на гол англичанина Харри Кейна на 11-й минуте футболисты сборной Туниса ответили точным ударом Ферджани Сасси с пенальти на 35-й минуте.
На 91-й минуте Кейн оформил победу, принеся тем самым победу английской сборной.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Следующий матч сборная Англии сыграет с командой Панамы 24 июня. Днём раньше Тунис встретится с Бельгией.
Ранее сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Панамы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.