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Сборная Англии вырвала победу над Тунисом
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Сборная Англии вырвала победу над Тунисом в матче ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 58 минут назад
Фото: RT на русском
Сборная Англии вырвала победу у национальной команды Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.
Встреча завершилась со счётом 2:1.
В первом тайме на гол англичанина Харри Кейна на 11-й минуте футболисты сборной Туниса ответили точным ударом Ферджани Сасси с пенальти на 35-й минуте.
На 91-й минуте Кейн оформил победу, принеся тем самым победу английской сборной.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Следующий матч сборная Англии сыграет с командой Панамы 24 июня. Днём раньше Тунис встретится с Бельгией.
Ранее сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Панамы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.
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