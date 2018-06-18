Сборная Англии вырвала победу над Тунисом в матче ЧМ-2018 по футболу

Сборная Англии вырвала победу у национальной команды Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В первом тайме на гол англичанина Харри Кейна на 11-й минуте футболисты сборной Туниса ответили точным ударом Ферджани Сасси с пенальти на 35-й минуте.

На 91-й минуте Кейн оформил победу, принеся тем самым победу английской сборной.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Следующий матч сборная Англии сыграет с командой Панамы 24 июня. Днём раньше Тунис встретится с Бельгией.

Ранее сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Панамы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.