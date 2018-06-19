Слуцкий-комментатор вызвал споры в Сети

Черданцев — о Слуцком: эксперт должен оценивать эпизод, а не комментировать игру

Футбольный комментатор Георгий Черданцев в своём «твиттере» раскритиковал работу главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого на матчах чемпионата мира — 2018 на Первом канале.

«Пока лучше всех на чемпионате: Россия, Бельгия, Мексика и Слуцкий», — написал в своём «твиттере» бывший редактор спортивных трансляций «Матч ТВ» Таш Саркисян.

«Вообще-то, эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол и гонять мяч вместо основного комментатора», — ответил ему Черданцев. Вообще-то эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол и гонять мяч вместо основного комментатора. https://t.co/5isEzVPmt2— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 19 июня 2018 г.

Чемпионат мира — 2018 проходит в настоящий момент на 12 стадионах в 11 городах России. Турнир завершится финальным матчем, который состоится 15 июля в Москве, на стадионе «Лужники».