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«Этот матч надо выиграть или умереть»
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Уругвайский тренер предъявил команде жесткий ультиматум перед матчем с Россией 

Lenta.ru
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес поделился ожиданиями от предстоящей встречи с российской командой. По его словам, он рассчитывает только на победу, передает Sports.ru.
«Теперь мы будем играть с Россией. Этот матч надо выиграть или умереть. Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и выиграть. Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне. Мы в хорошей форме на этом чемпионате мира», — сказал Табарес после победы своих подопечных в игре с Саудовской Аравией.
Уругвай обыграл Саудовскую Аравию со счетом 1:0. Единственный гол на 23-й минуте забил нападающий Луис Суарес.
Победа южноамериканцев обеспечила сборной России досрочный выход в стадию плей-офф турнира.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Матчи третьего круга с участием команд группы A пройдут 25 июня. Сборная России в заключительном матче группового этапа встретится с Уругваем. Встреча пройдет в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.
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