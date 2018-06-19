Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче ЧМ-2018 с командой Египта

Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл прогнозирует победу России в матче со сборной Египта, который состоится во вторник в Санкт-Петербурге. Во время очередного сеанса предсказаний он уверенно выбрал миску с кормом, которая стояла рядом с российским флажком, передает корр. ТАСС

Процедура прошла в Государственном Эрмитаже в зале искусства Северного Причерноморья. Для чистоты предсказаний в этот раз Ахиллу насыпали корм из одного и того же пакетика и выпустили кота в удалении от мисок. Он сразу направился к российскому флажку и съел из миски весь корм. После этого он немного озадачил присутствующих, перейдя к миске с египетским флажком и начав есть оттуда. Тем не менее, организаторы предсказания уверены, что он безусловно сделал выбор в пользу России.

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в прошлом году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея его выбрали из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий.

В прошлом году кот верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартовой и финальной. На начавшемся чемпионате мира он безошибочно выбрал фаворита матча Россия — Саудовская Аравия. Сборная России, на которую указал во время прогноза кот, победила в первой игре на чемпионате мира со счетом 5:0. Прогноз результата матча Иран — Марокко тоже был точным: победила сборная Ирана.

Кот Ахилл далее будет предсказывать исход матчей чемпионата, которые пройдут в Петербурге 22, 26 июня, 3 и 10 июля.