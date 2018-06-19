Ещё
Ахилл выбрал победителя матча Россия — Египет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче ЧМ-2018 с командой Египта 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл прогнозирует победу России в матче со сборной Египта, который состоится во вторник в Санкт-Петербурге. Во время очередного сеанса предсказаний он уверенно выбрал миску с кормом, которая стояла рядом с российским флажком, передает корр. ТАСС.
Процедура прошла в Государственном Эрмитаже в зале искусства Северного Причерноморья. Для чистоты предсказаний в этот раз Ахиллу насыпали корм из одного и того же пакетика и выпустили кота в удалении от мисок. Он сразу направился к российскому флажку и съел из миски весь корм. После этого он немного озадачил присутствующих, перейдя к миске с египетским флажком и начав есть оттуда. Тем не менее, организаторы предсказания уверены, что он безусловно сделал выбор в пользу России.
Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в прошлом году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея его выбрали из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий.
В прошлом году кот верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартовой и финальной. На начавшемся чемпионате мира он безошибочно выбрал фаворита матча Россия — Саудовская Аравия. Сборная России, на которую указал во время прогноза кот, победила в первой игре на чемпионате мира со счетом 5:0. Прогноз результата матча Иран — Марокко тоже был точным: победила сборная Ирана.
Кот Ахилл далее будет предсказывать исход матчей чемпионата, которые пройдут в Петербурге 22, 26 июня, 3 и 10 июля.
ТАСС: последние новости
Салах сыграет в матче чемпионата мира со сборной России Посол страны: инцидентов с участием бразильских болельщиков в Ростове не зафиксировано Пенсионерки из Казани сшили из лоскутков портреты Неймара и Рональду к ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет c футболистами загорелся в воздухе39
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела196
Почему Путин предпочел Лукашенко футболу35
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ132
Российский ресторан возмутил британского футболиста118
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:16
Самолет c футболистами загорелся в воздухе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
02:40
Почему Путин предпочел Лукашенко футболу
ЧМ по футболу 2018
00:11
Английские болельщики празднуют победу
Футбол
01:00
Салах выложил видео перед матчем со сборной РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»
Фигурное катание
00:56
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
03:41
Журналист возмутился русскими женщинами
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение