Вратарь сборной России Андрей Лунев рассказал об атмосфере в команде перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Египта.
"Атмосфера в коллективе после победы над Саудовской Аравией спокойная. К следующей игре готовимся так же, как и к предыдущей. Надеюсь, с каждым матчем будем еще больше прибавлять, появится уверенность. Все-таки на первых минутах игры с Саудовской Аравией, как многие заметили, у нас была определенная нервозность. Думаю, дальше будет лучше", — цитирует Лунева газета "Известия".
Встреча между сборными России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.