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Лунев рассказал об атмосфере в команде
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Вратарь сборной России Лунев рассказал об атмосфере в команде 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Вратарь сборной России Андрей Лунев рассказал об атмосфере в команде перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Египта.
"Атмосфера в коллективе после победы над Саудовской Аравией спокойная. К следующей игре готовимся так же, как и к предыдущей. Надеюсь, с каждым матчем будем еще больше прибавлять, появится уверенность. Все-таки на первых минутах игры с Саудовской Аравией, как многие заметили, у нас была определенная нервозность. Думаю, дальше будет лучше", — цитирует Лунева газета "Известия".
Встреча между сборными России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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