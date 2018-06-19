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Боярский дал прогноз на матч Россия — Египет
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Боярский дал прогноз на матч Россия — Египет 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Известный актёр Михаил Боярский дал прогноз на матч сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу с национальной командой Египта.
«Я полагаю, что наша команда выиграет завтра. Трудно сказать с каким счётом, но я хотел бы, чтобы было 3:1», — сказал Боярский в эксклюзивном интервью RT.
Он также сказал, чего не хватило сборной России в стартовом матче с командой Саудовской Аравии.
«Я не берусь судить профессионально, но, что касается меня, как болельщика, то мне всего хватило вполне. Ну, ещё пяти голов не хватило — 10:0 было бы лучше», — добавил Боярский.
Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00 мск.
Ранее актёр Михаил Боярский прокомментировал победу сборной России над командой Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года.
RT на русском: последние новости
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