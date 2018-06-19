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Британский журналист удивился помощи волгоградцев
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Британский журналист рассказал о помощи жителей Волгограда после матча ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналист телеканала Sky Sports Энда Брэйди рассказал о безвозмездной помощи со стороны жителя Волгограда после матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Англии и Туниса, сообщает "Советский спорт".
"Час ночи в Волгограде, нет такси, а всю нашу технику нужно вернуть в отель. Местный парень остановился, предложил подвезти нас и ничего не взял за это. Фантастические люди", — написал Брэйди в твиттере.
Сборная Англии одержала победу над командой Туниса со счетом 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также "Газета.Ru" ведет текстовую трансляцию главных событий шестого дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что капитан национальной команды Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком встречи первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Туниса.
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