Головина назвали «русским Иньестой»

СМИ: Головин похож на Иньесту

На сайте Goal.com появилась статья о полузащитнике ЦСКА и сборной России Александре Головине . Автор материала в заглавии назвал футболиста "русским Иньестой".

В статье футболиста называют "молодым игроком, который привлек внимание "Монако" и "Ювентуса". При этом ранее появилась информация о том, что на него будет претендовать и "Челси", если команду возглавит Маурицио Сарри. Автор выделяет его видение поля, игровой интеллект и высокую скорость принятия решений.

22-летний хавбек в прошлом сезоне провел 43 матча за ЦСКА во всех турнирах и забил семь мячей при шести голевых передачах.