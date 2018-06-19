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Головина назвали «русским Иньестой»
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СМИ: Головин похож на Иньесту 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Фото: РИА Новости
На сайте Goal.com появилась статья о полузащитнике ЦСКА и сборной России Александре Головине. Автор материала в заглавии назвал футболиста "русским Иньестой".
В статье футболиста называют "молодым игроком, который привлек внимание "Монако" и "Ювентуса". При этом ранее появилась информация о том, что на него будет претендовать и "Челси", если команду возглавит Маурицио Сарри. Автор выделяет его видение поля, игровой интеллект и высокую скорость принятия решений.
22-летний хавбек в прошлом сезоне провел 43 матча за ЦСКА во всех турнирах и забил семь мячей при шести голевых передачах.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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