Французские футболисты оценили базу в Истре

Полузащитник сборной Франции Набиль Фекир заявил, что футболистам не скучно на базе в Истре во время чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.
"Нет, мы здесь совсем не скучаем. На базе есть много всего, много всяких активностей, есть, чем заняться. Тем более у нас очень дружная команда, мы собираемся и смотрим вместе матчи турнира. Все довольны", — поделился Фекир.
Сборная Франции лидирует в турнирной таблице группы C (3 очка), опережая команду Дании по дополнительным показателям.
"Газета.Ru" ведет текстовую трансляцию главных событий шестого дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что сборная Франции по футболу обыграла молодежный состав московского "Спартака" в рамках тренировочного матча.