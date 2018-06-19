В Волгограде оправдались за полчища мошек

В Волгограде отказались спасать футболистов от полчища мошек

Стадион «Волгоград Арена», принимающий матчи чемпионата мира по футболу, не будут обрабатывать от мошек. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили власти города.

«Обработка вокруг стадиона проводится. Сама эта мошка, ей нужна вода и растения, поэтому смысла поливать кресла [на стадионе] нет. Дело в том, что для Волгограда наличие мошки в течение двух-трех недель в мае-июне — это обычное явление, обусловленное климатом», — заявили в пресс-службе администрации региона.

Власти города отметили, что в этом году количество мошек на порядок меньше, потому что регионом ведется работа по обработке.

«Порой из-за погодных условий ее концентрация локально скапливается и может превышать комфортный для человека уровень, человек может замечать. Поэтому у нас службы обрабатывают территорию возле стадиона, возле фан-феста и другие места скопления болельщиков», — добавили они.