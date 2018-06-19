Принцесса Японии прилетела в Саранск

Принцесса Японии Такамадо прилетела в Саранск на матч сборной страны на ЧМ-2018 по футболу

Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск, чтобы поддержать сборную своей страны в матче чемпионата мира с национальной командой Колумбии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что этот визит в Россию стал первым для членов японской императорской семьи с 1916 года.

Власти Мордовии приготовили для Такамадо, которая приезжает на все чемпионаты мира по футболу с 1998 года, культурную и экскурсионную программу. В Саранске она пробудет до 20 июня.

Встреча между сборными Японии и Колумбии состоится 19 июня. Начало — в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший президент ФИФА Блаттер посетит матч между сборными Марокко и Португалии на ЧМ.