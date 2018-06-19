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Принцесса Японии прилетела в Саранск
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Принцесса Японии Такамадо прилетела в Саранск на матч сборной страны на ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск, чтобы поддержать сборную своей страны в матче чемпионата мира с национальной командой Колумбии.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что этот визит в Россию стал первым для членов японской императорской семьи с 1916 года.
Власти Мордовии приготовили для Такамадо, которая приезжает на все чемпионаты мира по футболу с 1998 года, культурную и экскурсионную программу. В Саранске она пробудет до 20 июня.
Встреча между сборными Японии и Колумбии состоится 19 июня. Начало — в 15:00 мск.
Ранее сообщалось, что бывший президент ФИФА Блаттер посетит матч между сборными Марокко и Португалии на ЧМ.
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