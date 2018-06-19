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Россиянка родила из-за игры сборной России
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На Кубани женщина родила раньше срока во время матча открытия ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов заявил, что пациентка одного из роддомов региона родила раньше срока во время матча открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии, сообщает "РИА Новости".
"Когда шла игра сборной России, в одном из городов Краснодарского края одна пациентка, которая была со сроком беременности 36 недель, так переживала, что начались роды. Она родила в тот момент, когда был забит пятый гол. Поэтому сына, который родился, назвали Александром в честь игрока команды Головина", — сказал Филиппов.
Сборная России одержала разгромную победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Также "Газета.Ru" ведет текстовую трансляцию главных событий шестого дня чемпионата мира.
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