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Китайцев попросили не совершать суициды из-за ЧМ
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Китайцев попросили не совершать суициды из-за чемпионата мира 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Reuters
В Китае полиция призвала китайских футбольных фанатов воздержаться от суицида из-за чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает The Global Times.
Как пишет издание, болельщики порой сводят счеты с жизнью из-за проигрыша ставок на выигрыш любимой команды.
В частности, в провинции Цзянсу мужчина попытался совершить самоубийство после того, как поставил на выигрыш немецкой сборной в матче Германия-Мексика один миллион юаней (155,3 тысячи долларов). Мексиканцы обыграли действующих чемпионов мира со счетом 1:0.
После этого местная полиция опубликовала обращение к гражданам.
«Фанаты сборной Германии, успокойтесь. Это был лишь первый матч, впереди еще как минимум два. Не будьте импульсивны, не прыгайте со зданий», — призвали правоохранители.
Китайский портал Yifeng ранее также сообщал о самоубийствах, связанных с чемпионатом мира. В провинции Ляонин в 2014 году девушка покончила с собой из-за того, что ее молодой человек отправился смотреть игру ночью в спорт-бар.
Чемпионат мира по футболу проходит в Москве с 14 июня по 15 июля. Сборная Китая на чемпионате не представлена.
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