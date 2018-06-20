Головин учит английский

Головин приступил к изучению английского языка

Эту информацию подтвердил отец хавбека.

"Александр не хочет читать новости, поскольку он сосредоточен на сборной России и на чемпионате мира. Я уверен, что мой сын сможет играть на новом уровне. Это будет сложно даже с новым языком, но он уже начал изучать английский", — цитирует Сергея Головина итальянское издание Premium Sport.

Ранее в СМИ сообщили, что итальянский "Ювентус" предлагает за игрока €17 млн Сборная России возглавляет таблицу в группе А в финальной части чемпионата мира. После игры с Египтом команда набрала шесть очков, обыграв в предыдущем матче Саудовскую Аравию. Следующая игра состоится 25 июня, Россия выйдет на поле против Уругвая в Самаре.

Ранее футбольный агент оценил готовность Головина к переходу в топ-клуб.