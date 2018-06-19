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Федун упрекнул Смолова в плохой игре
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Федун считает, что Смолов понизил свою трансферную стоимость после матча с аравийцами 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Фото: СЭ
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун заметил, что по итогам первого матча сборной России на чемпионате мира некоторые игроки национальной команды ощутимо повысили свою трансферную стоимость.
— Конечно, это Головин. Видно, что это двигатель и настоящая звезда футбола. Кстати, Саламыч (Станислав Черчесов. — Известия") провел очень удачные замены — никто не ожидал, что он устроит такие перестановки. Денис Черышев неожиданно раскрылся — он уже давно не забивал. Не помню, когда он вообще отличался в играх за сборную. А сейчас показал классный футбол. И, конечно же, надо отметить Романа Зобнина. Могу сказать, кто потерял в трансферной стоимости — это Федор Смолов. Он явно выпал из игры и тормозил много атак.
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