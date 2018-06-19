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Шведы оставили нижегородцев без пива
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СМИ: болельщики Швеции выпили все пиво в Нижнем Новгороде 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Reuters
В центре Нижнего Новгорода закончилось пиво после того, как сборная Швеции переиграла Южную Корею со счетом 1:0, сообщает The Local.
Как рассказал глава шведского футбольного союза, из-за небывалого спроса в некоторых торговых точках пиво закончилось еще за день до матча.
«Пиво в центре Нижнего Новгорода сегодня закончилось после успеха Швеции. Одно только это показывает, как нас здесь много и какая здесь праздничная атмосфера», — заявил болельщик шведской сборной Карл Эриксон.
Всего в Нижний Новгород приехали поддержать свою сборную около 7 тысяч шведских болельщиков.
Победа над сборной Южной Кореи на Чемпионате мира — 2018 стала для шведов первой за последние 12 лет.
Ранее сообщалось, что Швеция обыграла Южную Корею на ЧМ — 2018 в России.
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