Шведы оставили нижегородцев без пива

СМИ: болельщики Швеции выпили все пиво в Нижнем Новгороде

В центре Нижнего Новгорода закончилось пиво после того, как сборная Швеции переиграла Южную Корею со счетом 1:0, сообщает The Local.

Как рассказал глава шведского футбольного союза, из-за небывалого спроса в некоторых торговых точках пиво закончилось еще за день до матча.

«Пиво в центре Нижнего Новгорода сегодня закончилось после успеха Швеции. Одно только это показывает, как нас здесь много и какая здесь праздничная атмосфера», — заявил болельщик шведской сборной Карл Эриксон.

Всего в Нижний Новгород приехали поддержать свою сборную около 7 тысяч шведских болельщиков.

Победа над сборной Южной Кореи на Чемпионате мира — 2018 стала для шведов первой за последние 12 лет.

Ранее сообщалось, что Швеция обыграла Южную Корею на ЧМ — 2018 в России.