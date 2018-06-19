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Гидрометцентр дал прогноз на матч Россия — Египет
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Гидрометцентр дал прогноз на матч Россия — Египет 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кратковременные осадки возможны во время матча ЧМ-2018 между командами России и Египта, который начнется во вторник в 21.00 по московскому времени в Санкт-Петербурге, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Во время проведения матча будет облачно, вероятны небольшие кратковременные дожди. Усиление ветра здесь прогнозируется до 12-14 м/с. Мы ожидаем, что будет около 15-16 градусов», — передает ТАСС слова Вильфанда.
Он отметил также, что такая погода вполне типична для Санкт-Петербурга.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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