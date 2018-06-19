Гидрометцентр дал прогноз на матч Россия — Египет

Кратковременные осадки возможны во время матча ЧМ-2018 между командами России и Египта, который начнется во вторник в 21.00 по московскому времени в Санкт-Петербурге, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Во время проведения матча будет облачно, вероятны небольшие кратковременные дожди. Усиление ветра здесь прогнозируется до 12-14 м/с. Мы ожидаем, что будет около 15-16 градусов», — передает ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил также, что такая погода вполне типична для Санкт-Петербурга.