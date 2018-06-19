Ещё
Бразилия потребовала от ФИФА объяснений
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бразилия требует от ФИФА разъяснений по поводу работы VAR в матче со Швейцарией 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Бразильская конфедерация футбола (CBF) обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) с требование разъяснить действия системы видеопомощи арбитров (VAR) во время матча национальной команды со Швейцарией на чемпионате мира 2018 года в России.
Бразильцы возмущены, что судьи не прибегли к системе VAR в двух эпизодах. На 50-й минуте швейцарец Стивен Цубер толкнул в спину Миранду при голе, а на 74-й минуте, по мнению бразильцев, мексиканский судья Сесар Рамос Папасуэлос должен был назначить пенальти за фол против бразильского нападающего Габриэля Жезуса.
CBF опубликовала письмо на своём официальном сайте.
Ранее бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который в настоящий момент отбывает срок в тюрьме, раскритиковал игру сборной своей страны в матче первого тура чемпионата мира 2018 года с национальной командой Швейцарии.
RT на русском: последние новости
Первое удаление ЧМ-2018 произошло в матче Колумбия — Япония Английские болельщики в Волгограде: нас окружают дружелюбные люди Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный комментатор покидает Первый канал33
Россиянкам предложили 3 млн за детей от звезд футбола31
Шведы оставили нижегородцев без пива54
Россиянка родила из-за игры сборной России13
Болельщика ограбили в Москве на 50 миллионов223
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
00:27
Шведы оставили нижегородцев без пива
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Известный комментатор покидает Первый канал
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:36
Россиянкам предложили 3 млн за детей от звезд футбола
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:16
Самолет c футболистами загорелся в воздухе
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:54
Болельщика ограбили в Москве на 50 миллионов
ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
01:01
Под Белгородом болельщики сделали свою фанзону
Прочее
02:40
Почему Путин предпочел Лукашенко футболу
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение