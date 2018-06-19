Нойер прокомментировал поражение от мексиканцев

Нойер: каждый следующий матч для сборной Германии на ЧМ-2018 будет финальным

Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер заявил, что после поражения от команды Мексики каждый следующий матч на чемпионате мира будет иметь статус финального. Такое мнение он высказал на пресс-конференции.

Действующие чемпионы мира в воскресенье потерпели поражение от мексиканцев со счетом 0:1 в своем первом матче турнира. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".

"В нашей сборной есть футболисты, за плечами которых несколько турниров начиная от чемпионата мира и заканчивая Кубком конфедераций. У нас нет индивидуальной ответственности — мы команда и отвечаем за результат командой. После этого поражения мы должны бросить вызов в первую очередь самим себе, все прекрасно понимают, что стоит на кону. Каждый следующий матч для футболистов сборной Германии будет финальным", — сказал Нойер.

Сборная Германии проживает в оздоровительном комплексе "Ватутинки" и тренируются на поле спортивной базы ЦСКА. Во вторник немецкая команда провела очередную тренировку.

"Мы постоянно говорим о результатах выступления нашей команды — за обедом, ужином, собираемся после тренировки. Например, сегодня был очень жесткий и неприятный разговор относительно текущего положения дел в группе на чемпионате мира. Я считаю, что это очень хорошие мероприятия, так как игроки могут высказаться, если у них что-то накипело. Очень важно, что мы поддерживаем философию тренера и хотелось бы заверить, что в матче против Швеции мы покажем другую игру", — добавил Нойер.

В следующем матче сборная Германии в рамках группы F сыграет с командой Швеции 23 июня в Сочи.