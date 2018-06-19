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На ЧМ-2018 произошло первое удаление
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Первое удаление ЧМ-2018 произошло в матче Колумбия — Япония 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
На третьей минуте матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России между сборными Колумбии и Японии был удалён защитник колумбийской команды Карлос Санчес.
Санчес сыграл рукой в штрафной площади, прервав полёт мяча, летящего в ворота сборной Колумбии. Словенский судья Дамир Скомина показал колумбийцу красную карточку.
Японец Синдзи Кагава реализовал пенальти, назначенный за этот фол.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что Хамес Родригес остался в запасе сборной Колумбии на матч ЧМ-2018 с Японией.
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