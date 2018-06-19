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Первый тайм матча Россия-Египет завершился без голов
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Первый тайм матча Россия-Египет завершился без голов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первые 45 минут матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта завершились без голов. Игра проходит на стадионе «Санкт-Петербург».
В ходе первого тайма Россия совершила несколько опасных атак на ворота Египта, большинство из них заканчивались переводами на нападающего Артема Дзюбу.
По итогам первого тайма Египет владел мячом 54% времени, Россия — 46%.
В первом матче группового этапа ЧМ-2018 Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0, Египет уступил Уругваю 0:1.
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