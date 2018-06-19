Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ

Робби Уильямс объяснил, зачем показал средний палец на церемонии открытия ЧМ-2018

Уильямс в выступлении перед матчем Россия — Саудовская Аравия (5:0) показал средний палец.

«В таких случаях главное — не вызвать международный конфликт. И мне это удалось. Оставалась одна минута до конца до конца церемонии. Я был под давлением, потому что не знал, что мне делать через полминуты. Поэтому я показал, что осталась одна минута. Поверьте, я сам не знаю, что я буду делать в той или иной ситуации», — приводит слова Уильямса joe.co.uk. Look at Roby Williams to the Russians pic.twitter.com/T7JOpJmIlq— Singo mafanedza (@singomafa) 14 июня 2018 г.

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.