Уткин отказался комментировать на Первом канале

Первый канал подтвердил отказ Василия Уткина комментировать матчи ЧМ-2018

Первый канал подтвердил отказ Василия Уткина комментировать дальнейшие матчи чемпионата мира по футболу на ресурсах канала. Об этом сообщила пресс— служба телеканала.

"Мы благодарим Василия Уткина за блестящую работу на матче Португалия-Испания, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий", — сказали в пресс-службе Первого.

Представители телеканала также подтвердили, что гонорар Уткина, как он и планировал, "будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма "Выход".

Ранее телекомментатор Василий Уткин на своем канале в YouTube заявил, что больше не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года на Первом канале. Причину своего решения он не обнародовал.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.