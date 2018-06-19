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Подсчитано число голов на ЧМ со стандартов
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Более половин голов на ЧМ-2018 были забиты после стандартных положений 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Gracenote Live в своём официальном «твиттере» опубликовал статистику забитых к настоящему моменту голов на чемпионате мира–2018.
Так, к данному моменту больше половины голов были забиты после пенальти, штрафных и угловых ударов. Из 34 голов 21 был забит именно после стандартных положений, что составляет 62%.
Для сравнения: на предыдущем чемпионате мира, который проходил в Бразилии в 2014 году, из 171 гола, забитого за весь турнир, лишь 48 состоялись после стандартов. Это составляет 28% от общего количества мячей. Таким образом, нынешний показатель более чем в два раза превышает цифры четырёхлетней давности.
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