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Езила и Гюндогана призвали исключить из сборной Германии
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Немецкие политики призывают исключить Езила и Гюндогана из сборной Германии 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Немецкая партия "Альтернатива для Германии" требует, чтобы тренерский штаб сборной Германии отчислил из команды полузащитников Месута Езила и Илкая Гюндогана. Недовольство многих политиков вызвало совместное фото этих футболистов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сделанное в мае.
— Командный дух с Езилом и Гюндоганом в сборной не работает, потому что люди, которые только частично соотносят себя со сборной, не могут быть носителями этого духа, — цитирует Reuters представителя партии Йерна Кенига. — Йоахим Лев должен решиться и отправить этих двоих домой. Есть игроки, которые гордятся нашей страной, а Езил и Гюндоган должны освободить два места в сборной для игроков, которые больше уважают Германию, чем президента Турции.
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