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Штаб-квартира НАТО по вечерам смотрит ЧМ-2018
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Гигантский экран в штаб-квартире НАТО использовали для просмотра ЧМ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Сотрудники НАТО смотрят матчи проходящего в России чемпионата мира по футболу прямо в новой штаб-квартире альянса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он сообщил, что сотрудники довольны переездом, в новой штаб-квартире работают более 4 тыс. человек, передает РИА «Новости».
По словам генсека, «Агора», где находится штаб-квартира по размерам равна двум с половиной футбольным полям и «является идеальным местом, чтобы посмотреть красивую игру». Этим сотрудники НАТО и занимаются после работы, следя за игрой «на гигантском экране телевизора».
«Это одно из многих преимуществ членства в НАТО», — заявил Столтенберг.
Столтенберг отметил, что «есть неплохой шанс» на победу в ЧМ одной из стран НАТО, так как «10 союзников по НАТО участвуют в игре».
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