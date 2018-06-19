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Логашов стал игроком «Ростова»
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СМИ: Экс-футболист «Локомотива» Логашов перейдёт в «Ростов» 

RT на русском 19 июня 2018
Фото: РИА Новости
Защитник Арсений Логашов перейдёт в футбольный клуб «Ростов».
Об этом сообщает «Чемпионат».
26-летний игрок последний сезон провёл в клубе Футбольной национальной лиге — в калининградской «Балтике». Логашов известен по выступлениям за «Ростов» и «Локомотив», в составе которых становился обладателем Кубка России в 2014 и 2017 годах. На его счету также один матч за сборную России по футболу.
Ранее футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта со шведским полузащитником Антоном Салетросом.
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