Логашов стал игроком «Ростова»

СМИ: Экс-футболист «Локомотива» Логашов перейдёт в «Ростов»

Защитник Арсений Логашов перейдёт в футбольный клуб «Ростов».

Об этом сообщает «Чемпионат».

26-летний игрок последний сезон провёл в клубе Футбольной национальной лиге — в калининградской «Балтике». Логашов известен по выступлениям за «Ростов» и «Локомотив», в составе которых становился обладателем Кубка России в 2014 и 2017 годах. На его счету также один матч за сборную России по футболу.