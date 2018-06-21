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Защитник исландцев рассказал о напутствии Карпина
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Защитник сборной Исландии рассказал о напутствии Валерия Карпина 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Защитник сборной Исландии, игрок «Ростова» Сверрир Ингасон в беседе с «Известиями» рассказал о напутствии главного тренера российского клуба Валерия Карпина перед поездкой на чемпионат мира по футболу 2018 года.
«Он пожелал нам удачи на чемпионате и выразил надежду, что мы все сможем добиться отличных результатов», — сказал спортсмен.
Он предположил, что Карпин гордится тем, как Исландия проявила себя в матче с Аргентиной.
Ранее футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Nation News заявил, что Лионеля Месси из сборной Аргентины, Мохаммеда Салаха из сборной Египта и других звёзд во многом переоценивают.
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