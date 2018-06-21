Защитник исландцев рассказал о напутствии Карпина

Защитник сборной Исландии рассказал о напутствии Валерия Карпина

«Он пожелал нам удачи на чемпионате и выразил надежду, что мы все сможем добиться отличных результатов», — сказал спортсмен.

Он предположил, что Карпин гордится тем, как Исландия проявила себя в матче с Аргентиной.