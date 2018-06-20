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«Была великолепная передача Кутепова»
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Форвард сборной России Дзюба прокомментировал победу над Египтом на ЧМ-2018 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Египтом в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, передает "Советский спорт".
"Честно говоря, уже плохо помню гол. Была великолепная передача Ильи Кутепова, и получилось забить. Самое главное — победили. Вся страна, думаю, счастлива. Всем спасибо за поддержку", — заявил нападающий в эфире телеканала "Россия 1".
Национальная команда России одержала победу над Египтом со счетом 3:1.
Ранее полузащитник сборной России Юрий Жирков получил травму.
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