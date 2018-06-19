Мексиканцы играли против немцев больными

Несколько мексиканцев играли против Германии с гриппом на ЧМ-2018

Несколько мексиканских футболистов играли против сборной Германии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу в России с гриппом, сообщает ТАСС "Несколько наших футболистов чувствовали себя плохо, потому мы произвели ряд замен во втором тайме. У нас есть возможность дать игрокам восстановиться не только после игры, но и после охватившего команду вируса гриппа" — передает слова главного тренера Мексики Хуана Карлоса Осорио ESPN. В турнирной таблице группы F мексиканцы делят первое место со шведами, которые обыграли южнокорейцев со счетом 1:0. Ранее Мохамед Салах заявил о готовности к матчу Россия — Египет.