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Мексиканцы играли против немцев больными
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Несколько мексиканцев играли против Германии с гриппом на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Несколько мексиканских футболистов играли против сборной Германии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу в России с гриппом, сообщает ТАСС.
"Несколько наших футболистов чувствовали себя плохо, потому мы произвели ряд замен во втором тайме. У нас есть возможность дать игрокам восстановиться не только после игры, но и после охватившего команду вируса гриппа" — передает слова главного тренера Мексики Хуана Карлоса Осорио ESPN.
В турнирной таблице группы F мексиканцы делят первое место со шведами, которые обыграли южнокорейцев со счетом 1:0.
Ранее Мохамед Салах заявил о готовности к матчу Россия — Египет.
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