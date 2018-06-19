Объявлен стартовый состав России на матч с Египтом

Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Египтом

Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира по футболу против команды Египта. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

В первом матче ЧМ сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Россиянам также предстоит сыграть с уругвайцами.