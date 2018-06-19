Ещё
Объявлен стартовый состав России на матч с Египтом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Египтом 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира по футболу против команды Египта. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.
На поле с первых минут выйдут вратарь Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков, полузащитники Александр Головин, Роман Зобнин, Денис Черышев, Юрий Газинский, Александр Самедов, нападающий Артем Дзюба.
Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.
В первом матче ЧМ сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Россиянам также предстоит сыграть с уругвайцами.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ37
Известный комментатор покидает Первый канал105
Салах сыграет против сборной России23
Россиянкам предложили 3 млн за детей от звезд футбола116
Шведы оставили нижегородцев без пива61
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
00:27
Шведы оставили нижегородцев без пива
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Известный комментатор покидает Первый канал
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:36
Россиянкам предложили 3 млн за детей от звезд футбола
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:16
Самолет c футболистами загорелся в воздухе
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:54
Болельщика ограбили в Москве на 50 миллионов
ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
01:01
Под Белгородом болельщики сделали свою фанзону
Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение