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Африканская страна ворвалась на ЧМ с победы
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Сборная Сенегала одержала победу над Польшей в матче ЧМ-2018 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Сборная Сенегала одержала победу над Польшей в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу африканской команды.
На 37-й минуте Идрисса Гейе получил мяч перед штрафной и пробил в дальний угол, но на пути мяча встал Тьяго Сионек, который ногой срезал его в противоположный угол своих ворот. В середине второго тайма поляки ошиблись в защите, голкипер Войцех Щенсны за пределами своей штрафной пролетел мимо мяча, и М'Байе Ньянг забил второй гол в пустые ворота.
На 86-й минуте Польша отыграла один гол — Гжегож Крыховяк выскочил на подачу со штрафного и расстрелял ворота ударом головой.
В следующем туре группового этапа ЧМ-2018 Сенегал сыграет с Японией, а Польша — с Колумбией. Оба матча состоятся 24 июня.
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