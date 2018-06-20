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Российский фанат непозволительно повел себя с журналисткой
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Российский болельщик схватил иностранную журналистку за грудь в эфире 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время трансляции ЧМ-2018 российский болельщик поцеловал и схватил за грудь журналистку канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран.
Корреспондент Deutsche Welle вела прямую трансляцию из Саранска, когда в кадре к ней быстро подошел неизвестный болельщик, схватил за грудь, обнял и поцеловал в щеку, видео журналистка опубликовала на своей странице в Instagram.
После кратковременного шока она продолжила говорить в камеру, в то время как мужчина растворился в толпе.
«Я была на месте происшествия в течение двух часов, чтобы подготовиться к трансляции, и не было никаких перерывов», — сказала Гонсалес Теран. «Когда мы выходили в эфир, этот фанат воспользовался ситуацией. Но потом, когда я оглянулась, его уже не было», — цитирует слова журналистки Deutsche Welle.
Напомним, 14 июня сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018 на стадионе «Лужники». Результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала высокий результат. ЧМ-2018 продлится в России до 15 июля.
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