Тренер сборной Египта объяснил победу России

Тренер сборной Египта объяснил поражение провалом 15 минут

Команда Египта провела хороший матч против сборной России, но провалила 15-минутный отрезок во втором тайме, заявил после игры главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер

По словам тренера сборной Египта, его команда провела «очень хороший первый тайм», передает ТАСС

«94 минуты продолжался матч, мы провели 15 плохих минут, поэтому проиграли. Мы допустили ошибки в обороне, нам не хватило удачи в некоторых голевых моментах. В принципе, мы провели неплохой матч», — сказал Купер, отметив, что «на чемпионате мира нужно дожидаться последней минуты».

На вопрос о возможной отставке Купер напомнил, что впереди у сборной Египта «еще один матч».

«Остаться на посту или нет, зависит не только от меня», — сказал тренер.

Во вторник сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв команду Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Россияне забили три мяча в отрезок между 47-й и 62-й минутой.