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Кадыров рассказал, чья заслуга в победе сборной
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Кадыров открестился от влияния на сборную Египта 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку заметил, что не имеет отношения к проигрышу египетской сборной в матче с Россией на чемпионате мира в Санкт-Петербурге.
«Я тут не при делах, это заслуга российских футболистов, их профессионализм! И, конечно же, наша вера в их победу!» — написал Кадыров в Telegram в ответ на шутливые комментарии пользователей о том, что глава Чечни что-то сделал с египетской сборной по футболу, которая во время ЧМ проживает в республике.
До матча Кадыров пригласил сборную Египта по футболу отведать чеченской блюдо «жижиг-галныш» по возвращению на тренировочную базу в Грозный.
Матч на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).
Перед началом ЧМ юморист Семен Слепаков в сатирической песне «назначил» Рамзана Кадырова тренером российской сборной, но под его руководством национальная сборная проиграла матч Арабским Эмиратам со счетом 0:2. В Чечне призвали Слепакова извиниться, однако сам Кадыров над песней посмеялся и добавил, что у Слепакова есть чувство юмора, потому что он кавказец. Также он пригласил юмориста в Грозный и предложил вместе написать новую песню. Слепаков поблагодарил Кадырова за приглашение посетить республику и пожелал сборной России удачи на ЧМ.
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