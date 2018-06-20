Кадыров рассказал, чья заслуга в победе сборной

Кадыров открестился от влияния на сборную Египта

Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку заметил, что не имеет отношения к проигрышу египетской сборной в матче с Россией на чемпионате мира в Санкт-Петербурге.

«Я тут не при делах, это заслуга российских футболистов, их профессионализм! И, конечно же, наша вера в их победу!» — написал Кадыров в Telegram в ответ на шутливые комментарии пользователей о том, что глава Чечни что-то сделал с египетской сборной по футболу, которая во время ЧМ проживает в республике.

До матча Кадыров пригласил сборную Египта по футболу отведать чеченской блюдо «жижиг-галныш» по возвращению на тренировочную базу в Грозный.