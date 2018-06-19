Россиянин Черышев признан лучшим игроком матча против Египта

Полузащитник сборной России Денис Черышев был признан лучшим игроком матча против сборной Египта по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Во втором туре чемпионата мира футболист забил один из голов сборной России, который стал для команды победным.

Для Черышева это звание стало вторым кряду на чемпионате мира. Ранее он добился такого признания в стартовом матче турнира против команды Саудовской Аравии (5:0). В том поединке хавбек отметился двумя забитыми мячами. Таким образом, после двух игр на его счету три гола. Он является самым результативным футболистом сборной России.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова добились победы со счетом 3:1 и с шестью очками гарантировали себе досрочный выход в плей-офф мирового первенства. Помимо Черышева голом отметился российский нападающий Артем Дзюба . Еще один гол в свои ворота забил защитник Египта Ахмед Фатхи

В заключительном поединке группы "А" сборная России встретится с Уругваем. Игра состоится 25-го июня в Самаре.