Экс-игрок «Краснодара» перейдет в «Арсенал»

Бывший полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо в ближайшее время станет футболистом тульского "Арсенала", сообщает газета "Известия"

Как утверждает издание, контракт бразильца с туляками будет заключен на один год с возможностью продления.

"Переговоры с Жоаозиньо и его агентами о контракте уже на стадии согласования последних деталей. Планируется, что окончательно все документы будут подписаны до конца недели, после чего о переходе бразильца объявят официально", — рассказал источник в клубе.

29-летний хавбек выступал за "быков" с 2011 года. В Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) на счету Жоаозиньо 177 матчей, 27 забитых мячей и 51 голевая передача.

Ранее Роналдиньо высказал мнение о получивших российский паспорт бразильцах.