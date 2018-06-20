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Экс-игрок «Краснодара» перейдет в «Арсенал»
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Экс-игрок «Краснодара» перейдет в «Арсенал» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо в ближайшее время станет футболистом тульского "Арсенала", сообщает газета "Известия".
Как утверждает издание, контракт бразильца с туляками будет заключен на один год с возможностью продления.
"Переговоры с Жоаозиньо и его агентами о контракте уже на стадии согласования последних деталей. Планируется, что окончательно все документы будут подписаны до конца недели, после чего о переходе бразильца объявят официально", — рассказал источник в клубе.
29-летний хавбек выступал за "быков" с 2011 года. В Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) на счету Жоаозиньо 177 матчей, 27 забитых мячей и 51 голевая передача.
Ранее Роналдиньо высказал мнение о получивших российский паспорт бразильцах.
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