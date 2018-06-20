Тренера сборной Египта уволят после ЧМ

Египетская футбольная ассоциация приняла решение уволить тренера сборной

Египетская футбольная ассоциация (EFA) отстранит главного тренера сборной аргентинца Эктора Купера, сообщает ТАСС

По информации "Аль-Ватан", специалист и тренерский штаб уведомлены о предстоящем увольнении.

Отмечается, что отставка произойдет после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Саудовской Аравии.

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1.

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.