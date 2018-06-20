Ещё
Ургант пошутил о влиянии «усов надежды» на сборную
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ургант пошутил о влиянии «усов надежды» на игру сборной России 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант, комментируя победу сборной России над Египтом в матче второго тура чемпионата мира, с иронией заявил, что запущенная им акция «Усы надежды» дала свои плоды.
«Россия — Египет: 3 — 1. Всех с победой! «Усы надежды» работают!» — написал шоумен в Instagram.
Перед ЧМ Ургант запустил акцию «Усы надежды», в которой попросил поддержать сборную России и ее главного тренера Станислава Черчесова, отрастив усы.
Матч на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Тренер сборной Египта объяснил поражение провалом 15 минут Сборная России стала самой результативной командой после первого тура ЧМ Денис Мацуев показал, как надо радоваться за сборную
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ5
Тренер сборной Египта объяснил победу России74
«Сорри, Россия, мы были неправы»413
Мексиканец пропал в Москве после встречи с россиянкой39
Салаха попросили поставить Россию «на место»33
Видео
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:24
Тренер сборной Египта объяснил победу России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
Мацуев и Боярский охрипли от радости на трибуне
Футбол Волейбол
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
04:48
Мексиканец пропал в Москве после встречи с россиянкой
ЧМ по футболу 2018
00:27
Шведы оставили нижегородцев без пива
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Известный комментатор покидает Первый канал
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:36
Россиянкам предложили 3 млн за детей от звезд футбола
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение