Ещё
Роналду разогнался и побил рекорд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналду разогнался и побил рекорд 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче против команды Испании развил рекордную для футболиста скорость. Об этом сообщает Reddit.
В одной из контратак Роналду разогнался до 38,6 км/ч. Эпизод не привел к голу в ворота соперника. Нападающий отдал пас на форварда Гонсалу Гуэдеша, но тот по воротам испанцев не попал. Исполнив рывок, португалец стал самым быстрым футболистом в истории.
В матче против сборной Испании Роналду оформил хет-трик. Встреча завершилась вничью — 3:3. Испанцы и португальцы набрали по одному очку и делят второе и третье места соответственно в таблице группы B. Квартет возглавляет сборная Ирана, в своем матче обыгравшая команду Марокко. Следующие матчи в этой группе состоятся 20 июня.
Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве119
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ177
Россию пообещали обыграть или умереть10
Российский спорт потерял талантливую спортсменку38
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
01:00
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси
Футбол Статьи
00:44
Роналду расстроил Черышева
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:24
Тренер сборной Египта объяснил победу России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение