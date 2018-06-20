Погребняк: Чувствуется какая-то пруха

Погребняк описал причину успешного выступления сборной одним русским словом

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк после победы над Египтом в матче ЧМ-2018 заявил, что россиянам помогает «пруха» и пожелал Денису Черышеву выиграть гонку бомбардиров.

У Погребняка поинтересовались, допускает ли он, что Черышев в итоге выиграет гонку бомбардиров у Криштиану Роналду (у россиянина в активе три гола после двух матчей, португалец забил три матче первого тура против испанцев — прим. ВЗГЛЯД)?

«Дай бог, кто же против-то?…Чувствуется какая-то пруха. Причем у всей сборной, а не только у Черышева», — передает «Спорт-Экспресс».

Немецкое издание Spiegel Online после победы сборной России над командой Египта во втором туре группового этапа ЧМ-2018 признало, что ошиблось с прогнозом о том, что Россия якобы не выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу.