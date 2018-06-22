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Французы забили россиянам 11 мячей
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Сборная Франции по футболу забила 11 мячей российской команде 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Молодежная команда «Спартака» провела матч со сборной Франции, участвующей в чемпионате мира по футболу.
За французскую команду играли футболисты, которые не участвовали в матче против Перу или выходили на поле на замену, сообщается в Twitter ФК «Спартак-Москва».
«Встреча завершилась со счетом 0:11. Хороший опыт для молодых», — говорится в сообщении.
Это уже вторая встреча команд. В первом матче французы победили молодежную команду «Спартака» со счетом 3:2, передает «Интерфакс».
После двух туров группового этапа ЧМ Франция, обыгравшая Австралию и Перу, лидирует в группе C. Игра с занимающей в группе второе место Данией состоится 26 июня.
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