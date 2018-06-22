Французы забили россиянам 11 мячей

Сборная Франции по футболу забила 11 мячей российской команде

Молодежная команда «Спартака» провела матч со сборной Франции, участвующей в чемпионате мира по футболу.

За французскую команду играли футболисты, которые не участвовали в матче против Перу или выходили на поле на замену, сообщается в Twitter ФК «Спартак-Москва».

«Встреча завершилась со счетом 0:11. Хороший опыт для молодых», — говорится в сообщении.

Это уже вторая встреча команд. В первом матче французы победили молодежную команду «Спартака» со счетом 3:2, передает «Интерфакс»

Молодежная команда #Спартак’а провела свой второй товарищеский матч против участника #ЧМ2018 @equipedefrance.



В составе 🇫🇷 вышли футболисты, не игравшие в матче с 🇵🇪 и те, кто выходил на поле на замену.



Встреча завершилась со счетом 0:11 😬. Хороший опыт для молодых 🔴⚪️! pic.twitter.com/alf2rFQ8X6— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 June 2018

После двух туров группового этапа ЧМ Франция, обыгравшая Австралию и Перу, лидирует в группе C. Игра с занимающей в группе второе место Данией состоится 26 июня.