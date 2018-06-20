«Милан» исключат из Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен исключить итальянский "Милан" из Лиги Европы за нарушения финансового фэйр-плей, сообщает "Советский спорт".
Как информирует Sky Sports, УЕФА отклонил очередной вариант соглашения по урегулированию ситуации, предложенный руководством "россонери".
Отмечается, что организация с недоверием относится к владельцу "Милана", который обладает сомнительной репутацией в бизнес-сфере.
Если "Милан" будет отстранен от еврокубков, то клуб намерен подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий "Милана" и экс-наставник "Венеции" Филиппо Индзаги возглавил "Болонью".