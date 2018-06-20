Дзюба высказал «наглое» пожелание сборной

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Египтом рассказал, что теперь россияне хотят занять первое место в группе.

У Дзюбы поинтересовались, с какими чувствами он будет смотреть матчи Испании и Португалии (потенциальные соперники сборной России в 1/8 финала)?

«С удовольствием, это потрясающие команды. Но мы сейчас не об Испании и Португалии думаем, а об Уругвае. Повезло, наверное, что мы играем постепенно. Саудовская Аравия — очень хорошая команда, дальше Египет — еще лучше, дальше Уругвай — еще лучше. В следующей стадии еще сильнее будут команды», — передает Sports.ru слова форварда сборной России.

На вопрос о том, какое для сборной России будет предпочтительным, Дзюба ответил просто: «Может быть, это немножко нагло с нашей стороны, теперь мы хотим первое место».

Тем временем стало известно, что Дзюба посвятил победу над Египтом своему пятилетнему сыну Никите.