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Дзюба высказал «наглое» пожелание сборной
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Дзюба высказал «наглое» пожелание сборной 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Египтом рассказал, что теперь россияне хотят занять первое место в группе.
У Дзюбы поинтересовались, с какими чувствами он будет смотреть матчи Испании и Португалии (потенциальные соперники сборной России в 1/8 финала)?
«С удовольствием, это потрясающие команды. Но мы сейчас не об Испании и Португалии думаем, а об Уругвае. Повезло, наверное, что мы играем постепенно. Саудовская Аравия — очень хорошая команда, дальше Египет — еще лучше, дальше Уругвай — еще лучше. В следующей стадии еще сильнее будут команды», — передает Sports.ru слова форварда сборной России.
На вопрос о том, какое для сборной России будет предпочтительным, Дзюба ответил просто: «Может быть, это немножко нагло с нашей стороны, теперь мы хотим первое место».
Тем временем стало известно, что Дзюба посвятил победу над Египтом своему пятилетнему сыну Никите.
«Посвящаю победу своему ребенку. Ему уже пять лет. Он у меня — нападающий», — передает «Р-Спорт».
Напомним, во вторник матч Россия-Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).
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