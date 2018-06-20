В РФС дали оценку работе Черчесова

РФС оценил работу главного тренера сборной России

«Огромные почет и уважение Станиславу Саламовичу Черчесову, что он сделал эту команду. Теперь вся критика превратилась в похвалу: у нас от ненависти до любви, как и от любви до ненависти, — один шаг. Ему надо было перетерпеть критику», — передает ТАСС слова Анохина.

Он также поздравил всех болельщиков с победой и почти обеспеченным выходом из группы.

«Теперь надо ехать в Самару, обыгрывать Уругвай, выходить с первого места из группы и ставить максимальные задачи, ведь нашу сборную не остановить. Чего нам теперь бояться? Мы когда-то и у голландцев выигрывали, главное — настрой хороший, трибуны активно поддерживают, поэтому домашний чемпионат должен приносить удачу, и мы должны хорошо выступать. Не вижу непреодолимых задач», — сказал Анохин.

Немецкое издание Spiegel Online после победы сборной России над командой Египта во втором туре группового этапа ЧМ-2018 признало, что ошиблось с прогнозом о том, что Россия якобы не выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу.

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Египтом рассказал, что теперь россияне хотят занять первое место в группе.