Тяжелобольной Билан странно отреагировал на победу сборной

Тяжелобольной Билан странно прокомментировал победу сборной

Игра сборной России в матче с Египтом на чемпионате мира по футболу 2018 года заставила певца Диму Билана материться. Накануне артист отчитывался в соцсети Instagram о своих эмоциях от событий игры.

«Слушайте, мат-перемат! Я уже не могу просто! Я уже вспотел весь, это невозможно!» — говорил он еще до того, как победа россиян стала очевидной.

Назначение в ворота российской команды пенальти вызвало у Билана разочарованное восклицание «А…», а реализация одиннадцатиметрового Мохаммедом Салахом вопрос «Чего?».

«Блин! Круто, круто, круто! Я все, я все, я включился», — такими словами и смехом певец встретил финальный свисток, отправивший Россию в 1/8 финала.

Билан поздравил всех граждан страны с заслуженной ими победой, однако предостерег от преждевременной радости по этому поводу, так как далее сборную ждут «архисильные» соперники.

Накануне на чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России на арене «Санкт-Петербург» со счетом 3:1 победила Египет, обеспечив свое участие в плей-офф мундиаля.