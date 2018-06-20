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«Я все»: Билан странно отреагировал на победу сборной
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«Я все»: тяжелобольной Билан странно отреагировал на событие года 

Дни.ру 53 минуты назад
Фото: Дни.ру
Российские звезды поздравляют сборную России с разгромной победой над египетскими футболистами. Однако на общем фоне выделился певец Дима Билан, который удивил поклонников своей реакцией на радостное событие.
Билану не впервой шокировать общественность своим поведением и поступками, которые оставляют после себя множество вопросов. В этот раз артист стал поводом для обсуждения из-за, казалось бы, благородных намерений.
Так, Билан разразился в Instagram любопытным постом в честь триумфа сборной России по футболу после матча с командой Египта. Певец выложил в социальную сеть ряд видеороликов, в которых продемонстрировал свою реакцию на ход игры, пишет EG.ru.
"Я не могу уже… На ум приходит только "мат-перемат", — начал артист. К концу видео Билан произнес: "Я все. Теперь я вовлечен".
Стоит отметить, что подписчики певца отнеслись к его сумбуру и эмоциям с пониманием, ведь российская сборная впервые за очень много лет показала столь впечатляющий результат.
Однако реакция Билана — не единственное яркое поздравление отечественных спортсменов от знаменитостей. Так, cолистка группы Serebro Ольга Серябкина разместила в Instagram фотографию, на которой предстала в полуобнаженном виде и попросила поклонников объяснить ей правила игры в футбол, сообщает Ura.ru.
Под снимком в нижнем белье подопечная продюсера Максима Фадеева написала, что наслаждается "футбольным безумием", которое царит в Москве. "А еще я успела подснять гол! Знали бы вы, каких трудов мне стоило сдержать свой ор. Ура!" — добавила исполнительница.
Кроме того, многие другие спортивные знаменитости и просто известные болельщики поделились в соцсетях словами благодарности в адрес сборной России за вторую победу подряд. Эмоциональнее всех поступил пианист-виртуоз Денис Мацуев, который 30 секунд просто кричал в камеру от восторга. Также выяснилось, что рядом с ним не менее эмоционально празднует победу знаменитый артист Михаил Боярский, передает телеканал "360".
Напомним, россияне выиграли у египтян во втором матче ЧМ-2018. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. Сборная России удержала первую строчку в группе А. Теперь команду Черчесова от досрочного выхода в 1/8 турнира отделяет лишь формальность — команде Уругвая 20 июня в Ростове-на-Дону нужно обыграть саудитов.
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