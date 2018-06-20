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Дзюба установил два рекорда ЧМ-2018
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Дзюба в матче с Египтом установил два рекорда ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба в матче с национальной командой Египта установил два рекорда чемпионата мира 2018 года.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на InStat.
В матче с египтянами Дзюба 55 раз вступал в единоборства, что является лучшим показателем за все проведённые матчи мундиаля. Второе место — у форварда сборной Колумбии Радамеля Фалькао (32).
Кроме того, из 55 единоборств Дзюба выиграл 23, что тоже стало рекордом турнира. Второй показатель у защитника национальной команды Уругвая Диего Година (19).
Ранее Шипулин назвал Дзюбу королём после победы сборной России над Египтом на ЧМ-2018.
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Комментарии1  Ещё 70 источников 
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