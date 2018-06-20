Газзаеву понравилась игра египтян

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал уровень сборной Египта по футбола, которую обыграла национальная команда России в матче чемпионата мира — 2018, передает НСН.
"Легкой прогулки" для российских футболистов от нынешнего матча никто не ждал. О сборной Египта на этом чемпионате специалисты отзываются очень уважительно.
У них строгая игровая дисциплина. Игроки выполняют строго те функции, которые им определил тренер. Очень хорошо готовы физически, хорошая тактическая схема. Поэтому команда очень неплохая и по подбору игроков, и, безусловно, по тактической схеме, по нацеленности", — отметил Газзаев.
Подопечные Станислава Черчесова обыграли "фараонов" со счетом 3:1 и практически обеспечили себе выход в 1/8 финала домашнего мундиаля. Сборная Египта лишилась шансов на выход в плей-офф.
Ранее спикер парламента Чечни прокомментировал победу сборной России над Египтом.