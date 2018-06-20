Капитан сборной Египта принес извинения

Вратарь сборной Египта по футболу Эссам Эль-Хадари извинился за поражение от сборной России в матче второго тура чемпионата мира — 2018, передает "Советский спорт".
"Фараоны" потерпели поражение со счетом 1:3 и лишились шансов на выход в плей-офф.
"Мы хотели бы извиниться перед египетским народом за поражение. В футболе удача иногда на твоей стороне, иногда — нет, но, конечно, ни один игрок или тренер не хочет проигрывать", — приводит слова Эль-Хадари beIN Sports.
В заключительном матче группового этапа мундиаля подопечные Эктора Купера сыграют с командой Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Египта уйдет в отставку после чемпионата мира.