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Капитан сборной Египта принес извинения
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Капитан сборной Египта принес извинения всему египетскому народу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь сборной Египта по футболу Эссам Эль-Хадари извинился за поражение от сборной России в матче второго тура чемпионата мира — 2018, передает "Советский спорт".
"Фараоны" потерпели поражение со счетом 1:3 и лишились шансов на выход в плей-офф.
"Мы хотели бы извиниться перед египетским народом за поражение. В футболе удача иногда на твоей стороне, иногда — нет, но, конечно, ни один игрок или тренер не хочет проигрывать", — приводит слова Эль-Хадари beIN Sports.
В заключительном матче группового этапа мундиаля подопечные Эктора Купера сыграют с командой Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Египта уйдет в отставку после чемпионата мира.
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